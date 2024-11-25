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ОША

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2024
Подешевело: «Оша» выставила долг другой компании Веретено на продажу за полцены
25 ноября, 09:51
В 40 раз дешевле номинала: управляющий «Оши» продал один из активов компании
11 октября, 06:47
Снова неудачно: «Оша» не смогла продать долг другой компании Веретено
28 августа, 11:16
Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги
16 августа, 04:36
Вторая попытка: «Оша» снова пытается продать долг другой компании Веретено
16 июля, 10:09
Конкурсному управляющему «Оши» придется привлечь к суду другую компанию Веретено
22 марта, 12:22
Одна компания семьи Веретено пригрозила другой банкротством
5 марта, 08:55
Конкурсный управляющий «Оши» не смог продать возмещение ущерба на полтора млн
Торги были закрыты из-за отсутствия заявок.
20 февраля, 09:08
2023
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Можно перейти вброд. Жители Омской области сообщили об обмелении реки Оша
10 августа 2023, 06:45
Часть долгов империи «ОША» оплатит несостоявшийся депутат Заксобрания Омской области
10 июля 2023, 06:56
Инкубаторий омской «Оши» перешел к бизнесмену из Самары
Сумма сделки составила 2,44 млн рублей.
1 июня 2023, 09:16
Прокуратура потребовала снести дамбу на реке Оша в Омской области
Плотину возвели незаконно, из-за нее река сильно обмелела.
29 мая 2023, 10:35
Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
1 мая 2023, 05:13
2022
Магазин «ОШИ» выкупил омский предприниматель почти за 12 млн рублей
Магазин, расположенный у озера Кирпичка, выкупил Вадим Зайцев.
14 ноября 2022, 10:03
Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Владимира Веретено
ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз» числится в должниках ликеро-водочного завода
14 ноября 2022, 09:57
Омская корпорация-банкрот «ОША» выставила на торги фабрику, землю и лодку
Омская «ОША» продает все. Продовольственная компания-банкрот выставила 13 лотов: от земли под птицефабрикой до моторной лодки.
4 ноября 2022, 06:16
«Покорителя Сибири» отправили из Омска в Минеральные воды
Покупка обошлась новому владельцу в 16 тысяч рублей.
11 октября 2022, 08:47
Бизнесмен из Саранска выкупил «Тарские ворота» и «Омскую крепость»
Банкротящееся предприятие продолжает избавляться от товарных знаков.
8 октября 2022, 04:48

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