Налоговая ликвидирует одну из компаний Веретено

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Над обществом с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц что-то недостоверное.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении, датированном 2 августа.
Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае ООО будет ликвидировано.
Напомним: «Брендз Менеджмент Сервисиз» на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором предприятия является Константин Александрович Веретено. Еще один член той же семьи, Татьяна Ивановна Веретено, владеет второй третью уставного капитала фирмы. «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено. В их числе БМС, кредиторы которой заявляют о своих претензиях с конца прошлого года.