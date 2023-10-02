Налоговая решила обанкротить одну из компаний Веретено

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Над обществом с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» нависла угроза банкротства. Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельным должником.
Напомним: «Брендз Менеджмент Сервисиз» на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором предприятия является Константин Александрович Веретено. Еще один член той же семьи, Татьяна Ивановна Веретено, владеет второй третью уставного капитала фирмы. «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено.
ООО «БМС» не стало исключением. В марте 2023 года Арбитражный суд отклонил требование о банкротстве этой фирмы, поданное ООО «Система». Позже налоговая служба потребовала исключить «БМС» из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных. Судя по последней новости из арбитража, налоговики решили на этом не останавливаться.