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Фемида

Налоговая решила обанкротить одну из компаний Веретено

2 октября 2023, 10:00
Фемида
Требование признать ООО «БМС» несостоятельным должником уже направлено в суд.

Над обществом с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» нависла угроза банкротства. Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельным должником.

Напомним: «Брендз Менеджмент Сервисиз» на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором предприятия является Константин Александрович Веретено. Еще один член той же семьи, Татьяна Ивановна Веретено, владеет второй третью уставного капитала фирмы. «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено.

ООО «БМС» не стало исключением. В марте 2023 года Арбитражный суд отклонил требование о банкротстве этой фирмы, поданное ООО «Система». Позже налоговая служба потребовала исключить «БМС» из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных. Судя по последней новости из арбитража, налоговики решили на этом не останавливаться.

#Бизнес#Новости#Налоговая#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#БМС
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