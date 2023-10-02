Налоговая решила обанкротить одну из компаний Веретено

Напомним: «Брендз Менеджмент Сервисиз» на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором предприятия является Константин Александрович Веретено. Еще один член той же семьи, Татьяна Ивановна Веретено, владеет второй третью уставного капитала фирмы. «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено.