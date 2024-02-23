Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу

Об этом свидетельствуют данные Омскстата. По информации статистиков, пандемия сильно сказалась на смертность в регионе, но к 2022 году ситуация начала приходить в обычное русло. В острую заболеваемость COVID-19 больше всего смертей было в осенний период, когда шло обострение. По статистике 2022–2023 годов видно, что омичи уходят из жизни чаще всего в январе–феврале. При этом показатели смертности все также выше, чем рождаемости.