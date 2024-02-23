Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Мужчина ехал на электричке, уснул и очнулся на конечной станции. До села Победа, в котором он живет с супругой, было далеко — 45 километров. Такси вызвать не получилось, так что омич решил идти пешком. На улице тем временем были 30-градусные морозы, ночь. У него не получилось пройти даже и пяти километров. Жена забила тревогу и попросила полицейского отыскать его. По итогу история закончилась благополучно.
К такому выводу можно прийти, посмотрев данные аналитиков «Циан». Они заметили, что за последние пять лет квартиры на вторичном рынке недвижимости в Омске подорожали в 2,3 раза. Рост составил 127%. С 2019 года стоимость квадратного метра возросла до 108,4 тыс рублей. Дороже жилье оказалось только в Челябинске (+134%). В столице России тем временем «вторичка» практически не менялась, подорожание случилось только на 36% за пять лет.
Об этом свидетельствуют данные Омскстата. По информации статистиков, пандемия сильно сказалась на смертность в регионе, но к 2022 году ситуация начала приходить в обычное русло. В острую заболеваемость COVID-19 больше всего смертей было в осенний период, когда шло обострение. По статистике 2022–2023 годов видно, что омичи уходят из жизни чаще всего в январе–феврале. При этом показатели смертности все также выше, чем рождаемости.