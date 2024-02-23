Без новостроек. Омск выбился в лидеры по росту цен на вторичное жилье

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Стало известно, как изменились цены на вторичном рынке недвижимости в Омске. По данным «Циана», за пять лет они выросли в 2,3 раза. Оценивалась ситуация и в других городах.
Был составлен соответствующий рейтинг, в котором Омск оказался далеко не последний. Лидером по темпам роста цен на «вторичке» стал Челябинск. В последние годы не новые квартиры подорожали там на 134%.
Заметно выросли цены на вторичном рынке и в Омске, почему, собственно, ему и отдали серебро в этой борьбе. Город занял вторую позицию с увеличением роста цен на 127% за последние пять лет. С 2019 года стоимость квадратного метра выросла до 108,4 тыс рублей.
Занятно, ведь многие едут в Краснодар и приобретают недвижимость, однако там цены на «вторичке» поднялись не настолько, как в Омске (+114%). В столице России тем временем рынок недвижимости за пять лет сильно не поменялся, говорят данные аналитиков. Не новые квартиры подорожали всего на 36%, стоимость квадратного метра равняется 336,1 тыс рублей.
По мнению экспертов, в эту пятилетку вторичное жилье дорожало в городах-миллионниках, где меньше всего новостроек. Также цены росли и там, где до этого были относительно дешевые квартиры.