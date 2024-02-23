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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

иллюстрация

Без новостроек. Омск выбился в лидеры по росту цен на вторичное жилье

23 февраля 2024, 06:28
Фото: Город55
иллюстрация

Омск выбился в лидеры по росту цен на вторичное жилье

С 2019 года стоимость квартир на вторичном рынке Омска выросла более значительно в отличие от курортного города Краснодар.

Стало известно, как изменились цены на вторичном рынке недвижимости в Омске. По данным «Циана», за пять лет они выросли в 2,3 раза. Оценивалась ситуация и в других городах.

Был составлен соответствующий рейтинг, в котором Омск оказался далеко не последний. Лидером по темпам роста цен на «вторичке» стал Челябинск. В последние годы не новые квартиры подорожали там на 134%.

Заметно выросли цены на вторичном рынке и в Омске, почему, собственно, ему и отдали серебро в этой борьбе. Город занял вторую позицию с увеличением роста цен на 127% за последние пять лет. С 2019 года стоимость квадратного метра выросла до 108,4 тыс рублей.

Занятно, ведь многие едут в Краснодар и приобретают недвижимость, однако там цены на «вторичке» поднялись не настолько, как в Омске (+114%). В столице России тем временем рынок недвижимости за пять лет сильно не поменялся, говорят данные аналитиков. Не новые квартиры подорожали всего на 36%, стоимость квадратного метра равняется 336,1 тыс рублей.

По мнению экспертов, в эту пятилетку вторичное жилье дорожало в городах-миллионниках, где меньше всего новостроек. Также цены росли и там, где до этого были относительно дешевые квартиры.

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#Общество#Экономика#Недвижимость#Омск#Омская область#Жилье#Квартиры#Новости#Вторичное жилье#Алина Ясинская#Продажа квартиры
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