Без новостроек. Омск выбился в лидеры по росту цен на вторичное жилье

Занятно, ведь многие едут в Краснодар и приобретают недвижимость, однако там цены на «вторичке» поднялись не настолько, как в Омске (+114%). В столице России тем временем рынок недвижимости за пять лет сильно не поменялся, говорят данные аналитиков. Не новые квартиры подорожали всего на 36%, стоимость квадратного метра равняется 336,1 тыс рублей.