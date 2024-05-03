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Вахтовик

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2024
Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками на полицейского в Новом Уренгое
Инцидент произошел в конце прошлого года, в деталях разбиралось СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.
16 марта, 05:37
Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу
23 февраля, 14:50
2023
Видел только свет. В Омске вернули зрение вахтовику, которому попала соринка в глаз
Заноза размером в 4 мм нанесла серьезный вред здоровью мужчины.
8 августа 2023, 05:03
2022
Омские вахтовики смогут сэкономить на проезде до работы
Владимир Путин подписал соответствующий документ.
20 декабря 2022, 04:08

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