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Цены на жилье

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2024
Высокий спрос на новостройки: в новых микрорайонах Омска разлетаются дорогие квартиры
В Омской области наблюдается активный рост рынка недвижимости: из 62 строящихся жилых домов в регионе 11 демонстрируют высокий уровень продаж.
6 ноября, 06:44
Омичи все чаще покупают недвижимость в Ленобласти, предпочитая ее Москве
Согласно свежим данным экспертов, в случае покупки жилья в другом городе омичи рассматривают варианты в Санкт-Петербурге.
30 октября, 06:38
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели
20 октября, 10:17
Больше 104 тысяч за «квадрат». В Омске стало популярнее вторичное жилье
3 октября, 08:12
Кризис на рынке недвижимости. Спрос на ипотеку в Омске упал вдвое за год
Август 2024 года стал худшим за последние 8 лет для омского рынка недвижимости: количество выданных ипотек упало почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с отменой льготной ипотеки.
2 октября, 07:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
10 июля, 08:16
Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье
20 марта, 11:51
Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу
23 февраля, 14:50
Спецпроект
Взлеты? Падения? Стагнация? Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2024 году
Эксперты не ждут в нынешнем году резких скачков стоимости жилой недвижимости в городе.
Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
Минимальная цена апартаментов, указанная на сайте застройщика — 7,2 млн рублей, самая дорогая квартира же обойдется почти в 25 млн.
5 февраля, 12:50
2023
И вновь рекорд. Омск обновил максимум стоимости вторичного жилья
3 декабря 2023, 11:06
Накручивают ценники. В Омске квадратный метр «вторички» вырос до 96 тысяч
6 ноября 2023, 08:53
В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки
18 сентября 2023, 03:25
Дома из золота. В Омске за год взлетели цены на квартиры в новостройках
Рост цен произошел и на вторичной рынке недвижимости.
5 мая 2023, 06:02
Цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%
8 марта 2023, 10:37
Омск занял 3 место по доступности арендного жилья, дешевле стала и «вторичка»
24 января 2023, 12:00

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