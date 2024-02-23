Аккуратнее. Стало известно, в каком месяце больше умирает жителей Омской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Аналитики Омскстата представили информацию о смертности в регионе. По их данным, больше всего людей умерло в 2021 году. Также есть более свежая статистика по прошедшему году.
В период пандемии в Омской области ежемесячно умирали от 2,2 до 3,6 тыс человек. Осенью, в сезон роста заболеваемости, фиксировали больше всего летальных случаев. Так, за два осенних месяца в регионе умерли больше 7 тыс омичей.
Когда COVID-19 отступил, в 2022 году, заметно уменьшилось количество смертей. Только в феврале умерло больше всего — 2,7 тыс омичей. В целом после пандемии ситуация стабилизировалась. В августе регистрировали меньше всего смертей — 1,8 тыс человек.
В прошлом же году много омичей скончались во второй месяц зимы. В январе зарегистрировали 2,3 тыс смертей. Другое дело уже было в феврале, когда умерли 1,7 тыс человек. Этот минимальное число кончин в 2023 году.
В общей сложности за те 12 месяцев скончались 23,9 тыс омичей. Родилось, кстати, при этом только 15,2 тыс человек в регионе. Если говорить о младенческой смертности, то в прошлом году врачи констатировали гибель 71 новорожденного ребенка.