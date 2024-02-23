Шел домой по сугробам. Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В полиции рассказали о случае спасения жителя Омской области. Мужчина возвращался домой и чуть не замерз за несколько километров от родного села. Пресс-служба ведомства поделилась подробностями истории.
В правоохранительные органы обратилась встревоженная женщина, проживающая в селе Победа (Нововаршавский район). Она рассказала, что ее супруг вернулся в Омскую область из командировки, но до дома так и не доехал.
Он ехал из Омска на электричке и в какой-то момент просто заснул. Мужчина сильно устал от дороги и в итоге проехал нужную остановку. Уже где-то в ночи он очутился на конечной станции в 45 километрах от Победы.
С такси ничего не вышло, так что сибиряк принял решение идти по морозу домой своими двумя. Он сказал жене по телефону, что пойдет вдоль железнодорожных путей, но спустя несколько часов на пороге так и не появился.
Тогда сельчанка обратилась за помощью в полицию. Примерно в два часа ночи лейтенант Евгений Иоппа поехал к путям искать потерявшегося вахтовика. Вскоре на бездорожье он нашел мужчину. Оказывается, тот прошел не больше пяти километров и сильно замерз.
В полицейском авто сельчанин согрелся и вскоре увиделся с любимой — полицейский довез его прямо до дома. Помощь медиков мужчине не понадобилась. Супруга поблагодарила участкового за отзывчивость и спасение ее супруга.