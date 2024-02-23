Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

Шел домой по сугробам. Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик

23 февраля 2024, 05:10
Фото: Город55
иллюстрация

Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик

К мужчине приехал полицейский на служебном авто, помощь правоохранителя или кого-то еще ему была точно нужна.

В полиции рассказали о случае спасения жителя Омской области. Мужчина возвращался домой и чуть не замерз за несколько километров от родного села. Пресс-служба ведомства поделилась подробностями истории.

В правоохранительные органы обратилась встревоженная женщина, проживающая в селе Победа (Нововаршавский район). Она рассказала, что ее супруг вернулся в Омскую область из командировки, но до дома так и не доехал.

Он ехал из Омска на электричке и в какой-то момент просто заснул. Мужчина сильно устал от дороги и в итоге проехал нужную остановку. Уже где-то в ночи он очутился на конечной станции в 45 километрах от Победы.

С такси ничего не вышло, так что сибиряк принял решение идти по морозу домой своими двумя. Он сказал жене по телефону, что пойдет вдоль железнодорожных путей, но спустя несколько часов на пороге так и не появился.

Тогда сельчанка обратилась за помощью в полицию. Примерно в два часа ночи лейтенант Евгений Иоппа поехал к путям искать потерявшегося вахтовика. Вскоре на бездорожье он нашел мужчину. Оказывается, тот прошел не больше пяти километров и сильно замерз.

В полицейском авто сельчанин согрелся и вскоре увиделся с любимой — полицейский довез его прямо до дома. Помощь медиков мужчине не понадобилась. Супруга поблагодарила участкового за отзывчивость и спасение ее супруга.

Три жизни, не считая собаки. Омские пожарные спасли три человека и питомца
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Мороз#Новости#Спасение#УМВД Омской области#Спасение человека#Алина Ясинская
Подпишитесь
Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел
Вчера, 05:24
До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных
Вчера, 08:50
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
Вчера, 04:52
Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад
Сегодня, 05:35
Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0
Вчера, 18:13