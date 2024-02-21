Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов

Таким образом, сайт мэрии теперь станет приоритетным местом публикации муниципального законодательства. Впрочем, есть и исключения: если в правовом акте уточняется, что он подлежит официальному публикованию в «периодическом печатном издании», то акт выйдет на страницах «Третьей столицы», а на сайте мэрии публиковаться не будет.