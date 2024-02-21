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администрация Омска

Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов

21 февраля 2024, 04:46
Фото: Город55
администрация Омска

В Омске изменился порядок публикации муниципального законодательства

Изменения уже были одобрены на публичных слушаниях.

Сегодня, 21 февраля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Один из пунктов повестки был связан с изменениями городского устава. Как уже писал Город55, авторы инициативы предлагают считать «официальным публикованием» правового акта, означающим вступление акта в силу, его размещение не в бумажной газете «Третья столица», а на официальном сайте мэрии, «Омск.рф».

Проект уже был одобрен на специально организованных публичных слушаниях и на заседании комитета ОГС по вопросам муниципального самоуправления. На сегодняшнем пленарном заседании вопросов и претензий не прозвучало, большинство проголосовало «за».

Таким образом, сайт мэрии теперь станет приоритетным местом публикации муниципального законодательства. Впрочем, есть и исключения: если в правовом акте уточняется, что он подлежит официальному публикованию в «периодическом печатном издании», то акт выйдет на страницах «Третьей столицы», а на сайте мэрии публиковаться не будет.

Сначала на сайте: в Омске меняется порядок публикации муниципального законодательства
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#Омск#Мэрия#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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