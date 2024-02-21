Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов

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Сегодня, 21 февраля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Один из пунктов повестки был связан с изменениями городского устава. Как уже писал Город55, авторы инициативы предлагают считать «официальным публикованием» правового акта, означающим вступление акта в силу, его размещение не в бумажной газете «Третья столица», а на официальном сайте мэрии, «Омск.рф».
Проект уже был одобрен на специально организованных публичных слушаниях и на заседании комитета ОГС по вопросам муниципального самоуправления. На сегодняшнем пленарном заседании вопросов и претензий не прозвучало, большинство проголосовало «за».
Таким образом, сайт мэрии теперь станет приоритетным местом публикации муниципального законодательства. Впрочем, есть и исключения: если в правовом акте уточняется, что он подлежит официальному публикованию в «периодическом печатном издании», то акт выйдет на страницах «Третьей столицы», а на сайте мэрии публиковаться не будет.