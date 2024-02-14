Сначала на сайте: в Омске меняется порядок публикации муниципального законодательства

В ближайшее время в Омске изменится порядок публикации муниципальных правовых актов. Проект изменений в городской устав, поступивший на рассмотрение в городской Совет, предполагает, что «официальным публикованием» правового акта, означающим вступление акта в силу, будет считаться его размещение не в бумажной газете «Третья столица», а на официальном сайте мэрии, «Омск.рф».