Сначала на сайте: в Омске меняется порядок публикации муниципального законодательства

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В ближайшее время в Омске изменится порядок публикации муниципальных правовых актов. Проект изменений в городской устав, поступивший на рассмотрение в городской Совет, предполагает, что «официальным публикованием» правового акта, означающим вступление акта в силу, будет считаться его размещение не в бумажной газете «Третья столица», а на официальном сайте мэрии, «Омск.рф».
Городские власти уже провели публичные слушания по этому вопросу. Проект изменений был поддержан и поступил на рассмотрение комитета Омского городского Совета по вопросам муниципального самоуправления. На заседании, которое прошло вчера, 13 февраля, депутаты этот проект одобрили. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.
Стоит отметить, что проект изменений предполагает исключения. Если в правовом акте уточняется, что он подлежит официальному публикованию в «периодическом печатном издании», то акт выйдет в «Третьей столице», а на сайте мэрии публиковаться не будет.