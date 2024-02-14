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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

мэрия Омска

Сначала на сайте: в Омске меняется порядок публикации муниципального законодательства

14 февраля 2024, 11:08
Фото: Город55
мэрия Омска

Сначала на сайте: в Омске меняется порядок публикации законодательства

Изменения уже были одобрены на публичных слушаниях.

В ближайшее время в Омске изменится порядок публикации муниципальных правовых актов. Проект изменений в городской устав, поступивший на рассмотрение в городской Совет, предполагает, что «официальным публикованием» правового акта, означающим вступление акта в силу, будет считаться его размещение не в бумажной газете «Третья столица», а на официальном сайте мэрии, «Омск.рф».

Городские власти уже провели публичные слушания по этому вопросу. Проект изменений был поддержан и поступил на рассмотрение комитета Омского городского Совета по вопросам муниципального самоуправления. На заседании, которое прошло вчера, 13 февраля, депутаты этот проект одобрили. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.

Стоит отметить, что проект изменений предполагает исключения. Если в правовом акте уточняется, что он подлежит официальному публикованию в «периодическом печатном издании», то акт выйдет в «Третьей столице», а на сайте мэрии публиковаться не будет.

Депутаты омского Горсовета вносят изменения в Устав
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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Устав Омска
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