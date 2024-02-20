От Сергея Зотова потребовали 2 млн рублей в счет убытков «Сибэлектрощита»

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:52
В Омске продолжается процедура банкротства ООО «НПО „Сибэлектрощит“» и его учредителя и бывшего руководителя Сергея Зотова. Конкурсный управляющий фирмы Михаил Ахматгалиев через суд обязал Зотова вернуть в конкурсную массу 28,5 млн рублей. Теперь часть этих денег (2,26 млн) требует с бизнесмена один из кредиторов, АО «Группа „СВЭЛ“».
Арбитражный суд Омской области специальным определением сделал «СВЭЛ» взыскателем по данной сумме вместо «Сибэлектрощита». 16 февраля кредитор направил финансовому управляющему Зотова Светлане Краснораменской официальное требование.
«Группа „СВЭЛ“» (предыдущее название — «Группа „Свердловэлектро“») — непубличное акционерное общество, зарегистрированное в Екатеринбурге и специализирующееся на производстве электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Последние финансовые данные о компании, которые есть в открытом доступе, относятся к 2021 году: тогда «СВЭЛ» заплатил 292 млн рублей налогов.
Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Финансовые проблемы у него и у Сергея Зотова лично начались в 2021 году.