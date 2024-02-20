От Сергея Зотова потребовали 2 млн рублей в счет убытков «Сибэлектрощита»

В Омске продолжается процедура банкротства ООО «НПО „Сибэлектрощит“» и его учредителя и бывшего руководителя Сергея Зотова. Конкурсный управляющий фирмы Михаил Ахматгалиев через суд обязал Зотова вернуть в конкурсную массу 28,5 млн рублей. Теперь часть этих денег (2,26 млн) требует с бизнесмена один из кредиторов, АО «Группа „СВЭЛ“».