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Сибэлектрощит

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Январь
Суд отказался отменить еще одну сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»
11 января, 12:04
Октябрь 2023
«Мурку» владельца «Сибэлектрощита», изъятую полицией, снова выставили на торги
24 октября 2023, 11:00
Сентябрь 2023
Обанкротившийся «Сибэлектрощит» продал на торгах автомобиль за 7 млн рублей
12 сентября 2023, 11:16
Август 2023
Суд отменил еще одну сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой
30 августа 2023, 10:16
Суд отменил сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой на 150 млн
11 августа 2023, 11:28
Март 2023
Обанкротившийся «Сибэлектрощит» потребовал денег от своего владельца Сергея Зотова
29 марта 2023, 11:53
Февраль 2023
Банкроту Сергею Зотову назначили финансового управляющего из Вологды
14 февраля 2023, 05:43
Январь 2023
На распродаже имущества «Сибэлектрощита» нашелся покупатель только для двух гильотин
Торги по большинству лотов не состоялись.
16 января 2023, 10:29

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