Сергей Зотов проиграл сразу 2 тяжбы с обанкротившимся «Сибэлектрощитом»

Одна из тяжб касается взаимоотношений между «Сибэлектрощитом» и Зотовым как физлицом. Будучи и владельцем, и руководителем «Сибэлектрощита», предприниматель одобрил выплату самого себе дивидендов в размере 10 млн рублей. Кроме того, один из кредиторов «Сибэлектрощита», АО «Группа Свердловэлектро», подала в суд иск о взыскании с Зотова в пользу его фирмы убытков на сумму в 37 млн рублей. Суд эти требования объединил и вынес решение: обязать Зотова вернуть в конкурсную массу 28,5 млн рублей.