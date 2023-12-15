Сергей Зотов проиграл сразу 2 тяжбы с обанкротившимся «Сибэлектрощитом»

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
Восьмой арбитражный апелляционный суд принял решение сразу по двум апелляционным жалобам омского бизнесмена Сергея Зотова. Город55 уже писал о том, что конкурсный управляющий НПО «Сибэлектрощит» Михаил Ахматгалиев винит Зотова, бенефициара этой фирмы, в нанесении ей финансового ущерба, и сегодня стало известно, что эти обвинения в очередной раз были поддержаны в суде.
Одна из тяжб касается взаимоотношений между «Сибэлектрощитом» и Зотовым как физлицом. Будучи и владельцем, и руководителем «Сибэлектрощита», предприниматель одобрил выплату самого себе дивидендов в размере 10 млн рублей. Кроме того, один из кредиторов «Сибэлектрощита», АО «Группа Свердловэлектро», подала в суд иск о взыскании с Зотова в пользу его фирмы убытков на сумму в 37 млн рублей. Суд эти требования объединил и вынес решение: обязать Зотова вернуть в конкурсную массу 28,5 млн рублей.
Вторая тяжба касается сделки «Сибэлектрощита» с компанией «Диэлектро» — тоже банкротом, в котором Зотов занимает должность ликвидатора. В рамках этой сделки «Сибэлектрощит» перечислил 99,5 млн рублей. Конкурсный управляющий это оспорил, и суд первой инстанции постановил, что «Диэлектро» с учетом озвученных прежде требований должно передать в конкурсную массу 113 млн рублей.
Зотов подал две апелляционные жалобы, но, как сегодня выяснилось, в обоих случаях потерпел неудачу.
— В картотеке арбитражных дел размещена информация о том, что Восьмым арбитражным апелляционным судом определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, — говорится в официальном сообщении.
Теперь у Зотова есть теоретическая возможность пойти в кассационный суд.
Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Финансовые проблемы у него и у Сергея Зотова лично начались в 2021 году.