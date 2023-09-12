Обанкротившийся «Сибэлектрощит» продал на торгах автомобиль за 7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Омске продолжается процедура банкротства ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий этой фирмы Михаил Ахматгалиев выставил на торги ряд активов, и сегодня, 12 сентября, стало известно о результатах по двум лотам.
В одном случае торги не состоялись из-за отсутствия заявок (в официальном сообщении в описании лота фигурируют «Товары в обороте»). Во втором на торги был выставлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2018 года, который нашел покупателя.
— Победителем открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене торгов в форме аукциона, — говорится в официальном сообщении, — признан Лесков Евгений Алексеевич, действующий в интересах Кособокова Евгения Валерьевича, предложивший цену 7 000 000,00 руб.
Торги прошли 6 сентября, а 11 сентября с Кособоковым был заключен договор купли-продажи.
Отметим, что активы «Сибэлектрощита» далеко не всегда находят покупателя на торгах. Мы писали о том, что, например, на большой январской распродаже конкурсному управляющему удалось сбыть только две гидравлические гильотины.