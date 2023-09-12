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иллюстрация

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» продал на торгах автомобиль за 7 млн рублей

12 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
иллюстрация
«Тойота Ленд Крузер» досталась Евгению Кособокову.

В Омске продолжается процедура банкротства ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий этой фирмы Михаил Ахматгалиев выставил на торги ряд активов, и сегодня, 12 сентября, стало известно о результатах по двум лотам.

В одном случае торги не состоялись из-за отсутствия заявок (в официальном сообщении в описании лота фигурируют «Товары в обороте»). Во втором на торги был выставлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2018 года, который нашел покупателя.

— Победителем открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене торгов в форме аукциона, — говорится в официальном сообщении, — признан Лесков Евгений Алексеевич, действующий в интересах Кособокова Евгения Валерьевича, предложивший цену 7 000 000,00 руб.

Торги прошли 6 сентября, а 11 сентября с Кособоковым был заключен договор купли-продажи.

Отметим, что активы «Сибэлектрощита» далеко не всегда находят покупателя на торгах. Мы писали о том, что, например, на большой январской распродаже конкурсному управляющему удалось сбыть только две гидравлические гильотины.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сибэлектрощит#Дела о банкротстве
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