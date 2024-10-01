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Травмирование ребенка

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2024
Понадобилась помощь. В Омске из-за резкого торможения автобуса пострадал ребенок
Инцидент произошел в автобусе №24, сейчас по факту происшествия проводится проверка.
1 октября, 12:27
Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция
Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 рассказал, что при травмах, которые имеются у ребенка, как правило, необходима пластика.
20 февраля, 14:05
Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ребенка на территории омской школы
Уголовное дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
16 февраля, 13:34
Шок. Повредил спину. В омской школе на девятилетнего мальчика упал кусок штукатурки
Следственный комитет и прокуратура уже подключились к разбирательствам.
23 января, 07:04
Была с биркой. В Омске засудили администрацию из-за нападения собаки на ребенка
15 января, 05:44
2023
Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка
Кабинет, в котором случилось происшествие, выведен из образовательного процесса.
10 ноября 2023, 12:22
Черепно-мозговая. Стало известно о состоянии школьника, на которого упала штукатурка
Врачи осмотрели ребенка и отправили домой.
10 ноября 2023, 11:29
Шок. Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
Городская администрация обратила внимание на инцидент, но в историю также включились следователи.
10 ноября 2023, 10:25
Шок. Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив
8 ноября 2023, 10:15
Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенка
Предприниматель так и не признал вину в случившемся.
8 ноября 2023, 06:28
Допрыгались. Омский бизнесмен получил условный срок за травмы детей на батуте
Предприниматель также должен выплатить компенсацию морального вреда семья пострадавших, но пока приговор не вступил в законную силу.
7 ноября 2023, 11:56
В Омске ребенок получил разрыв селезенки после поездки с отцом на электросамокате
Полицейские проводят проверку по факту происшествия, в котором пострадал 11-летний мальчик.
7 августа 2023, 11:22

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