Спал в кровати. В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Омские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Фигуранткой стала 57-летняя женщина. Инцидент произошел в квартире на Левобережье вчера утром, 16 февраля.
Как считает следствие, омичка не меньше трех раз ударила молотком спящего девятилетнего внука по голове. После этого она напала на свою 86-летнюю мать с кухонным ножом.
В это время на кухне завтракали родители ребенка. Они услышали его стоны и бросились на помощь. Женщина также ударила себя ножом в шею и живот. Все пострадавшие, в том числе нападавшая, госпитализированы.
Как рассказали родители мальчика, он жил в одной комнате с бабушкой. Между ними было дружеское общение. К слову, эта семья является благополучной, на учете никто не стоит, а у родителей есть официальная работа. Они живут в доме по улице Дмитриева.
Прокуратура региона также подключена к делу. Все причины и обстоятельства произошедшего станут известны позднее, расследование еще идет.