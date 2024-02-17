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В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком

Спал в кровати. В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком

17 февраля 2024, 07:44
Фото: прокуратура Омской области

В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком

Женщина также напала с ножом на свою престарелую мать и нанесла увечья себе.

Омские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Фигуранткой стала 57-летняя женщина. Инцидент произошел в квартире на Левобережье вчера утром, 16 февраля.

Как считает следствие, омичка не меньше трех раз ударила молотком спящего девятилетнего внука по голове. После этого она напала на свою 86-летнюю мать с кухонным ножом.

В это время на кухне завтракали родители ребенка. Они услышали его стоны и бросились на помощь. Женщина также ударила себя ножом в шею и живот. Все пострадавшие, в том числе нападавшая, госпитализированы.

Фото: прокуратура Омской области

Как рассказали родители мальчика, он жил в одной комнате с бабушкой. Между ними было дружеское общение. К слову, эта семья является благополучной, на учете никто не стоит, а у родителей есть официальная работа. Они живут в доме по улице Дмитриева.

Прокуратура региона также подключена к делу. Все причины и обстоятельства произошедшего станут известны позднее, расследование еще идет.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Насилие над несовершеннолетними#Несовершеннолетний#Покушение на убийство#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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