Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове

Напомним, что омичку обвиняют в покушении на убийство 9-летнего внука и 86-летней матери. Трагедия произошла 16 февраля на улице Дмитриева. К счастью, в тот момент дома еще завтракали родители мальчика, которые и помешали напавшей бабушке совершить суицид. Однако женщина все же ранила себя в шею и живот.