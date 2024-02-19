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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:41

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Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове

19 февраля 2024, 06:31
Фото: Город55
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В Омске пришел в себя мальчик, едва избежавший смерти от бабушки

Напавшей планируют назначить медэкспертизу.

В Омске пришел в себя девятилетний мальчик, которого избила молотком родная бабушка. Теперь ребенка переведут из реанимации в общую палату. Об этом сообщили представители Следкома РИА «Новости».

Также в ведомстве рассказали, что вторая пострадавшая находится в общей палате в нормальном состоянии. Относительно подозреваемой: она глубоко порезала себе шею, и раны сшили. Однако ее состояние тяжелое, и прогноз может быть неблагоприятным. Следователи проверят вменяемость женщины сразу после ее выписки.

Напомним, что омичку обвиняют в покушении на убийство 9-летнего внука и 86-летней матери. Трагедия произошла 16 февраля на улице Дмитриева. К счастью, в тот момент дома еще завтракали родители мальчика, которые и помешали напавшей бабушке совершить суицид. Однако женщина все же ранила себя в шею и живот.

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