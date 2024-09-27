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Молоток

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2024
В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука
27 сентября, 13:51
Нанес 40 ударов. В Омске мужчина напал с ножом на свою мать, «изгоняя бесов»
Теперь в отношении мужчины завели дело. Ему грозит уголовный срок. Мать же находится в реанимации.
24 сентября, 02:45
В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент
16 сентября, 09:10
«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года
5 апреля, 02:50
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
19 февраля, 06:31
2023
«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла
Художник-монументалист Антон Козлов работает в редкой технике мозаики и передает свои знания студентам Омского педагогического университета.
1 сентября 2023, 06:36
Омич с молотком напал на подростков, но получил в лицо струю из баллончика
Теперь расследованием инцидента займется полиция.
2 июня 2023, 09:49

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