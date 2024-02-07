Рабочая группа по развитию промышленного туризма побывала на заводе «Омский каучук»

«Промышленный туризм — это инструмент, который позволяет открыть регион, убедиться нашей молодежи, что омские промышленные предприятия находятся на высоком технологическом уровне, влюбиться в рабочие профессии, а также привлекать инвестиции. Сегодня мы посетили образцовое предприятие „Омский каучук“, чтобы показать каждому участнику рабочей группы, как выстраивается промышленный маршрут, как соблюдается техника безопасности, как предприятие ведет политику экологичности. В рамках стратегической сессии мы обсудили, как каждому предприятию-участнику образовательной программы сделать так же или даже лучше. А 29 февраля планируем презентовать первый промышленный туристический маршрут Омской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России „Федеральная практика“ представителям органов исполнительной власти и бизнеса Сибирского федерального округа», — рассказал Андрей Шпиленко.