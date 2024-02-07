Рабочая группа по развитию промышленного туризма побывала на заводе «Омский каучук»

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Региональная команда по развитию промышленного туризма, в состав которой вошли представители профильных министерств Омской области, промышленных предприятий, специалисты региональных туроператоров, высших учебных заведений, а также институтов поддержки бизнеса, посетила завод «Омский каучук». Практическая сессия состоялась под руководством вице-губернатора Омской области Андрея Шпиленко.
Гости предприятия прошли инструктаж по технике безопасности и получили спецодежду, после чего отправились на обзорную автобусную экскурсию, где узнали об основных производственных процессах, которые проходят на заводе, и о том, какую продукцию выпускает предприятие.
«Промышленный туризм — это инструмент, который позволяет открыть регион, убедиться нашей молодежи, что омские промышленные предприятия находятся на высоком технологическом уровне, влюбиться в рабочие профессии, а также привлекать инвестиции. Сегодня мы посетили образцовое предприятие „Омский каучук“, чтобы показать каждому участнику рабочей группы, как выстраивается промышленный маршрут, как соблюдается техника безопасности, как предприятие ведет политику экологичности. В рамках стратегической сессии мы обсудили, как каждому предприятию-участнику образовательной программы сделать так же или даже лучше. А 29 февраля планируем презентовать первый промышленный туристический маршрут Омской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России „Федеральная практика“ представителям органов исполнительной власти и бизнеса Сибирского федерального округа», — рассказал Андрей Шпиленко.
Генеральный директор «Омского каучука» Сергей Иванилов продемонстрировал членам рабочей группы по развитию промышленного туризма современное производство фенола и ацетона, цех по производству изопропилового спирта, производство высокооктановых добавок и сжиженных углеводородных газов.
«Завод „Омский каучук“ обладает крупнейшими в России мощностями по производству продуктов базовой химии, таких как изопропиловый спирт и метил-трет-бутиловый эфир. Эта продукция имеет большое значение для химической и других отраслей промышленности страны, за ее производством действительно интересно понаблюдать. Мы готовы занять свое место в будущей экосистеме промышленного туризма Омской области», — отметил Сергей Иванилов.
В финале сессии участники рабочей группы обсудили упаковку экскурсии, технологическую карту маршрута, а также оценили экскурсию с точки зрения потребителя и специалиста по развитию промышленного туризма.
Омская область впервые стала участником Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Организаторами программы, направленной на продвижение кадрового и технологического потенциала российских производителей, выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Заявка на участие в акселераторе, подготовленная командой Омской области, вошла в тройку лучших из 65 регионов РФ. Регион в программе представляют 13 промышленных предприятий.