Новое приложение для видеоконференций избавило омичей от ведения протоколов встречи

В омском политехе успешно опробовали новую встроенную функцию платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк. Собственная технология компании на основе искусственного интеллекта позволяет автоматически сгенерировать протокол встречи после ее окончания — можно получить как краткое содержание, так и текстовую расшифровку. Итогами собрания можно поделиться одним кликом.