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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Новое приложение для видеоконференций избавило омичей от ведения протоколов встречи

Новое приложение для видеоконференций избавило омичей от ведения протоколов встречи

8 февраля 2024, 06:24
Фото: 1MI
Новая разработка на основе искусственного интеллекта способна сгенерировать краткое содержание совещания или вебинара сразу после его окончания.

В омском политехе успешно опробовали новую встроенную функцию платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк. Собственная технология компании на основе искусственного интеллекта позволяет автоматически сгенерировать протокол встречи после ее окончания — можно получить как краткое содержание, так и текстовую расшифровку. Итогами собрания можно поделиться одним кликом.

«МТС Линк стал первым российским сервисом с функцией автоматических итогов встреч. Это значит, что участникам собрания не нужно будет делать пометки вручную, а секретарю или другому ответственному лицу — вести протокол. А перед началом нового собрания они смогут оперативно освежить в памяти итоги предыдущей встречи. В Омске возможностями платформы уже пользуются руководители и сотрудники Омского государственного технического университета, которые проводят совещания, научные конференции и другие мероприятия на базе МТС Линк с лета 2023 года», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Функция также предусматривает поиск по ключевым словам и автоматический переход к соответствующему фрагменту видео.

#Общество#Технологии#Бизнес#Омск#Омская область#Искусственный интелект
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