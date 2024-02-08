Новое приложение для видеоконференций избавило омичей от ведения протоколов встречи

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В омском политехе успешно опробовали новую встроенную функцию платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк. Собственная технология компании на основе искусственного интеллекта позволяет автоматически сгенерировать протокол встречи после ее окончания — можно получить как краткое содержание, так и текстовую расшифровку. Итогами собрания можно поделиться одним кликом.
«МТС Линк стал первым российским сервисом с функцией автоматических итогов встреч. Это значит, что участникам собрания не нужно будет делать пометки вручную, а секретарю или другому ответственному лицу — вести протокол. А перед началом нового собрания они смогут оперативно освежить в памяти итоги предыдущей встречи. В Омске возможностями платформы уже пользуются руководители и сотрудники Омского государственного технического университета, которые проводят совещания, научные конференции и другие мероприятия на базе МТС Линк с лета 2023 года», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Функция также предусматривает поиск по ключевым словам и автоматический переход к соответствующему фрагменту видео.