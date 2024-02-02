Без Караганды. Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан

Ранее отменяли международный маршрут из Омска в Усть-Каменогорск, расположенный на востоке Казахстана. Автобусы не будут ездить в ту сторону в период с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Соответствующее решение приняли из-за снижения пассажиропотока, что характерно для этого времени. Перевозчик также попросил «Омскооблавтотранс» отменить рейс. На этом направлении работала ИП Бегункова Н.А.