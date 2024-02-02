Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

иллюстрация

Без Караганды. Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан

2 февраля 2024, 11:01
Фото: Город55
иллюстрация

Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан

Перевозчик сам попросил отменить данный маршрут, но не уточняется, когда его вернут.

В «Омскоблавтотрансе» рассказали об отмене автобусного рейса из Омска в Республику Казахстан. Он отправляется с омского автовокзала в 18 часов. Его не будут пускать с 4 февраля.

Омские пассажиры могли уехать в город Караганда. Организацией перевозок занимался ТОО «Аscent Electrics». Как объяснили в пресс-центре «Омскоблавтотранса», перевозчик сам попросил отменить рейс по международному маршруту.

Ранее отменяли международный маршрут из Омска в Усть-Каменогорск, расположенный на востоке Казахстана. Автобусы не будут ездить в ту сторону в период с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Соответствующее решение приняли из-за снижения пассажиропотока, что характерно для этого времени. Перевозчик также попросил «Омскооблавтотранс» отменить рейс. На этом направлении работала ИП Бегункова Н.А.

Однако рейсы в Казахстан еще организуются из Омска. Так, отправиться можно до соседней Республики в Астану, Семей, Щучинск, Экибастуз.

Поездки в Казахстан станут дороже. Трассу в Омск сделали платной
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Перевозки#Новости#Омскоблавтотранс#Маршрут в Казахстан#Пассажирский автобус#Алина Ясинская
Подпишитесь
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
Сегодня, 10:41
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
Сегодня, 07:49
Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»
Сегодня, 09:14
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
Сегодня, 08:41
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34