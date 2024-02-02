Без Караганды. Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В «Омскоблавтотрансе» рассказали об отмене автобусного рейса из Омска в Республику Казахстан. Он отправляется с омского автовокзала в 18 часов. Его не будут пускать с 4 февраля.
Омские пассажиры могли уехать в город Караганда. Организацией перевозок занимался ТОО «Аscent Electrics». Как объяснили в пресс-центре «Омскоблавтотранса», перевозчик сам попросил отменить рейс по международному маршруту.
Ранее отменяли международный маршрут из Омска в Усть-Каменогорск, расположенный на востоке Казахстана. Автобусы не будут ездить в ту сторону в период с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Соответствующее решение приняли из-за снижения пассажиропотока, что характерно для этого времени. Перевозчик также попросил «Омскооблавтотранс» отменить рейс. На этом направлении работала ИП Бегункова Н.А.
Однако рейсы в Казахстан еще организуются из Омска. Так, отправиться можно до соседней Республики в Астану, Семей, Щучинск, Экибастуз.