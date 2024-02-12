Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Омске планируют установить памятник погибшим мотоциклистам. Об этом Городу55 рассказал основатель байк-клуба Old School Crew Юрий Вотинцев и показал проект монумента.
«Это работа Александра Капралова. Я у него купил. Это проект памятника, который мы хотели сделать. На Зеленом острове договорились. Даже фундамент залили в свое время», — сообщил Вотинцев.
Вопрос о сроках реализации идеи пока остается открытым. Изготовление и установка памятника — дело дорогостоящее.
О том, как в Омске в советское время появилось байкерское движение, и что оно из себя представляет сейчас, Город55 рассказал в проекте «Субкультуры омских пацанов»: