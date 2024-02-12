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Макет памятника изготовил скульптор Александр Капралов

В Омске планируют установить памятник погибшим мотоциклистам

12 февраля 2024, 09:30
Фото: Евгений Игишев / Город55
Макет памятника изготовил скульптор Александр Капралов
Место для монумента выбрали на Зеленом острове.

В Омске планируют установить памятник погибшим мотоциклистам. Об этом Городу55 рассказал основатель байк-клуба Old School Crew Юрий Вотинцев и показал проект монумента.

«Это работа Александра Капралова. Я у него купил. Это проект памятника, который мы хотели сделать. На Зеленом острове договорились. Даже фундамент залили в свое время», — сообщил Вотинцев.
Фото: Евгений Игишев / Город55

Вопрос о сроках реализации идеи пока остается открытым. Изготовление и установка памятника — дело дорогостоящее.

О том, как в Омске в советское время появилось байкерское движение, и что оно из себя представляет сейчас, Город55 рассказал в проекте «Субкультуры омских пацанов»:

Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
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#Общество#Омск#Памятник#Зеленый остров#Евгений Игишев
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Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
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