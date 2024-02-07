На охрану истории Омской области в 2024 году потратят почти 5 млн

Предусмотрено, что в каждом здании единовременно должен находиться один охранник. Наличие оружия и спецсредств у сотрудников не предусмотрено. Охранникам необходимо будет следить за соблюдение пропускного режима, при необходимости досматривать сотрудников и посетителей Архива. В общей сложности контракт предполагает оплату 36 тысяч человеко-часов — по 130,4 рублей за час. Договор с подрядчиком заключат с 1 марта по 25 декабря.