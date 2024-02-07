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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Одно из зданий Архива находится на улице Третьяковской

На охрану истории Омской области в 2024 году потратят почти 5 млн

7 февраля 2024, 11:04
Фото: Яндекс Карты
Одно из зданий Архива находится на улице Третьяковской
Областной исторический архив ищет сотрудников для охраны пяти зданий, одно из которых находится в Таре.

В Омске ищут подрядчика, который в 2024 году займется охраной учреждений «Исторического архива Омской области». Из регионального бюджета на эти цели готовы выделить 4,7 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 15 февраля.

Архив размещен в 4 зданиях в Омске (на улицах Третьяковской, Красный Путь, Певцова и Иртышской набережной) и в Таре на улице Ленина. Охрану объектов необходимо вести круглосуточно.

Предусмотрено, что в каждом здании единовременно должен находиться один охранник. Наличие оружия и спецсредств у сотрудников не предусмотрено. Охранникам необходимо будет следить за соблюдение пропускного режима, при необходимости досматривать сотрудников и посетителей Архива. В общей сложности контракт предполагает оплату 36 тысяч человеко-часов — по 130,4 рублей за час. Договор с подрядчиком заключат с 1 марта по 25 декабря.

«Исторический архив Омской области» начал свою историю в 1920 году, когда было учреждено Омское губернское управление архивным делом и губернский архив. Ведомство занимается учетом и хранением документов, в том числе в формате видео и аудио.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за охрану станций недостроенного метро готовы заплатить 10 млн рублей.

Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей
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#Общество#Оружие#Омская область#Бюджет#Подрядчик#Охрана#История#Договор#Тара#Евгений Игишев#Архив#Рубли#Улицы
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