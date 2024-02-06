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Омскую «Тепловую» хотят банкротить торговцы металлами из Екатеринбурга

Омскую «Тепловую» хотят банкротить торговцы металлами из Екатеринбурга

6 февраля 2024, 09:10
Фото: Город55

Омскую «Тепловую» хотят банкротить торговцы металлами из Екатеринбурга

«Резервпромснаб» официально заявил о намерении пойти в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Резервпромснаб», зарегистрированное в Екатеринбурге на улице Трубачева, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Резервпромснаб» специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть данные) составила 250 млн рублей. Уставный капитал компании разделен в равных долях между самим ООО, Сергеем Плехановым и Платоном Поличинским, пост генерального директора занимает Валентина Дюкина.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В случае ТК «Омскоблводопровод» все же дошел до суда, но потом забрал заявление, так как ему вернули деньги.

Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это ни в коем случае не останавливает. Скажем, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.

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#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Николай Эйхвальд
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