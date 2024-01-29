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Published Сегодня, 05:58

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Кредитор «Тепловой компании» отказался ее банкротить

Кредитор «Тепловой компании» отказался ее банкротить

29 января 2024, 05:58
Фото: Город55

Кредитор «Тепловой компании» отказался ее банкротить

АО, принадлежащее омскому муниципалитету, выплатило долги.

Арбитражный суд Омской области вынес определение по заявлению ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Эта фирма требовала признать АО «Тепловая компания» несостоятельным должником, но потом решила забрать свое требование обратно. Суд не стал возражать.

Из судебных документов следует, что истец передумал по самой очевидной причине: «Тепловая компания» выплатила долги. Соответственно производство по заявлению было остановлено.

Напомним: кредиторы «Тепловой компании», преобразованной в 2023 году из МУПа в АО, регулярно заявляют о своем намерении идти в суд, чтобы добиваться признания должника банкротом. В большинстве случаев угрозы остаются нереализованными, то есть «ТК» договаривается о погашении долга. Иногда дело все же доходит до суда.

«Газпром межрегионгаз Омск» — «дочка» «Газпрома», прописанная в Омске на проспекте Королева и специализирующаяся на оптовой торговле топливом.

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#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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