Кредитор «Тепловой компании» отказался ее банкротить

Напомним: кредиторы «Тепловой компании», преобразованной в 2023 году из МУПа в АО, регулярно заявляют о своем намерении идти в суд, чтобы добиваться признания должника банкротом. В большинстве случаев угрозы остаются нереализованными, то есть «ТК» договаривается о погашении долга. Иногда дело все же доходит до суда.