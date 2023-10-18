Омской «Тепловой» пригрозили банкротством сразу 10 компаний

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Общество с ограниченной ответственностью «Армалекс», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Армалекс» специализируется на деятельности в области права, его доход за 2022 год составил 51 тысячу рублей. В деле «Тепловой компании» он выступает как представитель интересов целой группы кредиторов. Это ООО «Эвомакс», «Автомиля», «Вымпел», «Купромет ОЦМ», «Энергокомплект», «Итера», «Сибинторг», «АТК Запчасть» и «судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ».
— Во избежание возбуждения дела о банкротстве предлагаем оплатить задолженность в адрес кредиторов в ближайшее время, — говорится в официальном сообщении. Ниже указан номер «телефона для урегулирования задолженности».
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. Однако на прошлой неделе стало известно, что один из кредиторов, ООО «АДС Групп» из Екатеринбурга, все же подал иск.
Кстати, «Тепловая» совсем недавно превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это ни в коем случае не останавливает. Судя по последним новостям, все как раз наоборот: заимодавцы становятся настойчивее.