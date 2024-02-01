Бизнесмен из Сургута решил направить к омской «Тепловой» приставов за долгом

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Published Сегодня, 06:45
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В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается тяжба между предпринимателем Иваном Быковым, зарегистрированным в Сургуте, и омской «Тепловой компанией». Из судебных документов следует, что Быков поставил ТК товар на 106 тысяч рублей, но деньги не получил и тогда подал иск. Было принято решение в его пользу: «Тепловую» обязали выплатить стоимость сделки и неустойку в размере 3,4 тысяч рублей.
Это решение суд принял 20 января. Вчера, 31 января, Быков подал ходатайство о выдаче исполнительного листа, чтобы взыскать причитающиеся ему 109 тысяч рублей.
Напомним: «Тепловая компания», недавно преобразованная из МУПа в АО, регулярно попадает в новости в связи со своими долгами. Кредиторы публикуют официальные сообщения о своем намерении добиваться признания ТК банкротом, но в большинстве случаев эти истории не получают продолжения (видимо, долги оперативно возвращают).