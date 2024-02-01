Бизнесмен из Сургута решил направить к омской «Тепловой» приставов за долгом

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается тяжба между предпринимателем Иваном Быковым, зарегистрированным в Сургуте, и омской «Тепловой компанией». Из судебных документов следует, что Быков поставил ТК товар на 106 тысяч рублей, но деньги не получил и тогда подал иск. Было принято решение в его пользу: «Тепловую» обязали выплатить стоимость сделки и неустойку в размере 3,4 тысяч рублей.