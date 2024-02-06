Зарплата на латте и капучино. Омск попал в топ-3 мегаполисов по тратам на кофе

Аналитики говорят, что на напитки в кофейнях у омичей уходит десятая часть зарплаты. Также есть данные о том, что число кофеен в городах-миллионниках стало больше за прошедший год на 10%. По последним данным, их больше 15 тыс. Кофейной «столицей» России можно смело назвать Краснодар, где работники сервиса насчитали 1 150 точек. Далее в рейтинге по количеству кофеен стоит Екатеринбург (699 точек) и Волгоград (251 точка).