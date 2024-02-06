Зарплата на латте и капучино. Омск попал в топ-3 мегаполисов по тратам на кофе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Сервис «2ГИС» представил статистику по самым популярным видам кофе в России. Также был составлен рейтинг городов по дороговизне напитков. Омску досталась пятая строчка в списке по стоимости капучино, а по стоимости латте — девятое.
Аналитики говорят, что на напитки в кофейнях у омичей уходит десятая часть зарплаты. Также есть данные о том, что число кофеен в городах-миллионниках стало больше за прошедший год на 10%. По последним данным, их больше 15 тыс. Кофейной «столицей» России можно смело назвать Краснодар, где работники сервиса насчитали 1 150 точек. Далее в рейтинге по количеству кофеен стоит Екатеринбург (699 точек) и Волгоград (251 точка).
Всего в рейтинг попали 16 регионов, Омск занял 11 позицию. По данным на январь 2024 года, в городе насчитывается 243 точки. За год местный рынок пополнился новыми кофейнями на 5,7%.
Кстати, заведений с кофе навынос стало меньше за год (-2%). С 2023 года идет тренд на открытие классических кофеен, где гости могут расположиться с напитками и посидеть. Чаще всего в крупных городах предпочитают капучино (68% голосов) и латте (48% голосов).
Аналитики также посчитали, что самый дорогой латте варят в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Средняя его цена составляет 224 рубля. В Омске же стаканчик этого кофейного напитка обходится местным и туристам в 205,3 рублей. Капучино выше, чем в других городах, продают в Краснодаре, Казани и Новосибирске. В среднем его продают за 196 рублей. В Омске тем временем цена на уровне 198,1 рубля.
Если каждый день брать по стакану латте, то можно потратить 6,1 тыс рублей в месяц, по стакану капучино — 5,9 тыс рублей в месяц.
Большинство россиян не представляют свой день без кофе. Так ответили 84% опрошенных. К слову, меньше всего кофеен в Нижнем Новгороде — за год их количество упало на -5,4%. Вместе с тем респонденты считают, что там варят один из самых вкусных кофе. Также кофеманы отметили Самару, Волгоград и Воронеж.