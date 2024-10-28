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Кофе

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Октябрь
В центре Омска на месте магазина откроется новый бар с дневным и вечерним меню
28 октября, 10:24
Сентябрь
Энергия на вес золота. Расценки на кофе в Омске рискуют серьезно вырасти к концу года
29 сентября, 03:32
Август
Объединит сообщество. В Омске впервые пройдет чемпионат кофе
9 августа, 13:49
Уже второй филиал. В омской Меге откроется Double bubble tea
6 августа, 11:46
Июнь
В центре Омска на проспекте Маркса откроется кофейня «Терра Кофе»
4 июня, 04:54
Апрель
«Полицию вызывайте». В омском фастфуд-кафе вспыхнул скандал между кассиром и гостьей
Произошел скандал, во время которого обе стороны начали кидаться друг в друга едой.
25 апреля, 13:56
«Давняя идея». Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее
15 апреля, 13:59
Февраль
Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня
6 февраля, 15:48
Зарплата на латте и капучино. Омск попал в топ-3 мегаполисов по тратам на кофе
Стало известно, сколько жители города в среднем тратят на кофе в месяц.
6 февраля, 12:11
Январь
Известный дизайнер назвал две кофейни, открытые омичами, лучшими в Москве
19 января, 12:06

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