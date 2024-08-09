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Скуратов кофе

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2024
Объединит сообщество. В Омске впервые пройдет чемпионат кофе
9 августа, 13:49
«Давняя идея». Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее
15 апреля, 13:59
Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня
6 февраля, 15:48
Известный дизайнер назвал две кофейни, открытые омичами, лучшими в Москве
19 января, 12:06
«15 миллионов — большая удача». Омич Скуратов озвучил цену открытия кофейни
17 января, 09:26
2023
Выручка московского «Скуратова» сократилась за год в 130 раз
Компания ушла «в ноль», выручив за свой кофе меньше 2 млн рублей.
18 апреля 2023, 11:32
Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова
Теперь у «Скуратов кофе» целых 4 совладельца.
17 марта 2023, 10:31

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