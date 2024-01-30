Сдали в ломбард. Омичи разбили стекло чужой машины и похитили из нее инструменты

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
С заявлением в полицию обратился житель дома по улице Мира в омских Нефтяниках. Он рассказал, что из его автомобиля, который стоял во дворе, ночью двое неизвестных похитили инструменты. Они разбили заднее стекло машины и вытащили шуруповерт, домкрат, два компрессора, магнитолу, набор отверток и аккумулятор.
Чтобы установить личности злоумышленников, полицейские опросили местных жителей и обошли точки, куда нарушители могли сдать украденные вещи. План сработал достаточно быстро: все имущество было найдено в ломбарде на той же улице, в после удалось установить, кто именно его туда принес.
Ночными ворами оказались неоднократно судимые местные жители. Сотрудникам полиции они рассказали, что решились на преступление после выпитого алкоголя, а потом выручили за инструменты 5 000 рублей.
По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.