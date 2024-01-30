Сдали в ломбард. Омичи разбили стекло чужой машины и похитили из нее инструменты

С заявлением в полицию обратился житель дома по улице Мира в омских Нефтяниках. Он рассказал, что из его автомобиля, который стоял во дворе, ночью двое неизвестных похитили инструменты. Они разбили заднее стекло машины и вытащили шуруповерт, домкрат, два компрессора, магнитолу, набор отверток и аккумулятор.