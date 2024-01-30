Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Полиция

В гости к дедушке. Юный омич украл чужую машину

30 января 2024, 07:14
Фото: 1MI
Полиция

В Омске 18-летний житель похитил машину и уехал к дедушке

По информации от пресс-службы полиции Омска, в отдел обратился 36-летний житель города и рассказал, что у него украли машину.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевший припарковал машину и не заметил, как обронил ключи. На следующий день автомобиля не оказалось на месте.

«Оперативники, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Кормиловского района. На допросе сельчанин пояснил, что проходил мимо и обратил внимание на лежавшие ключи рядом с машиной», — рассказали в полиции.

Юноша на чужой машиной уехал в Кормиловку. Транспортное средство он оставил у местного Дома культуры, а сам на маршрутке поехал в гости к дедушке.

Автомобиль вернули владельцу. Ранее житель Омской области уже привлекался к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Не смог пройти мимо. Полицейские задержали омича, подозреваемого в серии угонов
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Угон автомобиля#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Сегодня, 06:09
Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»
Сегодня, 04:45
В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить
Сегодня, 08:59
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Сегодня, 07:49
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
Сегодня, 07:45
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
Сегодня, 04:43