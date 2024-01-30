В гости к дедушке. Юный омич украл чужую машину

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевший припарковал машину и не заметил, как обронил ключи. На следующий день автомобиля не оказалось на месте.
«Оперативники, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Кормиловского района. На допросе сельчанин пояснил, что проходил мимо и обратил внимание на лежавшие ключи рядом с машиной», — рассказали в полиции.
Юноша на чужой машиной уехал в Кормиловку. Транспортное средство он оставил у местного Дома культуры, а сам на маршрутке поехал в гости к дедушке.
Автомобиль вернули владельцу. Ранее житель Омской области уже привлекался к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.