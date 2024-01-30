Крали у пенсионеров. Молодым омичам грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:08
В Одесском райсуде состоялось заседание по поводу уголовного дела обвиняемых в мошенничестве. Следователь настоял, чтобы фигурантов отправили под стражу.
Как считает следствие, два молодых омича обманывали пожилых людей, представляясь их родственниками или сотрудниками правоохранительных органов. По телефону они сообщали о том, что случилась авария с пострадавшими, и выманивали у них деньги. Встревоженные пенсионеры верили и передавали нужные суммы якобы на компенсацию и оплату лечения тех, кто попал в ДТП.
За короткое время, в конце января этого года, 18-летний и 23-летний парни «заработали» больше 2 млн рублей. На днях злоумышленников задержали. В телеграм-канале «Суды Омской области» сообщается, что им грозит до десяти лет заключения, преступление относится к категории тяжких.
«Суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, обвиняемые, чья причастность установлена, будут препятствовать органам следствия и суда путем склонения свидетелей и потерпевших к даче ложных показаний», — отмечают в пресс-службе райсуда.
В связи с этим молодых людей отправили под стражу на два месяца. Соответствующие постановления пока не вступили в законную силу. Пока что расследование их уголовного дела еще не закончено.
Ранее Город55 писал о жителе региона, который незаконно получил порядка 1,1 млн рублей. Ему доверились двое мужчин. Они хотели помощи в покупке машины, но злоумышленник решил только потратить деньги.