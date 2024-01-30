Крали у пенсионеров. Молодым омичам грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

Как считает следствие, два молодых омича обманывали пожилых людей, представляясь их родственниками или сотрудниками правоохранительных органов. По телефону они сообщали о том, что случилась авария с пострадавшими, и выманивали у них деньги. Встревоженные пенсионеры верили и передавали нужные суммы якобы на компенсацию и оплату лечения тех, кто попал в ДТП.