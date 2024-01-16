Помощь за миллион. Жителя Омской области будут судить за крупное мошенничество

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Следствие предварительно установило, что в июне 2022 года злоумышленник «помогал» двум жителям Таврического района в покупке автомобиля. Под этим предлогом он получил от них около 1,1 млн рублей.
Однако позже мужчина стал уклоняться от своих обязанностей и помогать с покупкой, а все полученные деньги потратил. Во время судебного процесса он не признал вину в случившемся, также не возместил ущерб и активно противодействовал следствию, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) направилось в Таврический районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, сейчас расследуется еще ряд преступлений с его участием.