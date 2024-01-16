Помощь за миллион. Жителя Омской области будут судить за крупное мошенничество

Однако позже мужчина стал уклоняться от своих обязанностей и помогать с покупкой, а все полученные деньги потратил. Во время судебного процесса он не признал вину в случившемся, также не возместил ущерб и активно противодействовал следствию, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.