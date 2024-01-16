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Помощь за миллион. Жителя Омской области будут судить за крупное мошенничество

16 января 2024, 04:00
Фото: Midjourney
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Жителя Омской области будут судить за обманом полученный 1 миллион рублей

Обвинительное заключение по уголовному дело утвердил прокурор Таврического района.

Следствие предварительно установило, что в июне 2022 года злоумышленник «помогал» двум жителям Таврического района в покупке автомобиля. Под этим предлогом он получил от них около 1,1 млн рублей.

Однако позже мужчина стал уклоняться от своих обязанностей и помогать с покупкой, а все полученные деньги потратил. Во время судебного процесса он не признал вину в случившемся, также не возместил ущерб и активно противодействовал следствию, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) направилось в Таврический районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, сейчас расследуется еще ряд преступлений с его участием.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Мошенничество#Мошенники#Нарушение#Новости#Обман#Мошенник#Анастасия Баянова
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