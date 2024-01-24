Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться

О нововведениях рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, совсем скоро парковаться будет нельзя на участке улицы Тарской, от Третьяковской до Яковлева, будут установлены и соответствующие знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».