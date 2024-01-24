Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
О нововведениях рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, совсем скоро парковаться будет нельзя на участке улицы Тарской, от Третьяковской до Яковлева, будут установлены и соответствующие знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В омском дептрансе объяснили введение запрета желанием оградить это место от пробок, так как ранее стоянка машин здесь усложняла движение. Горожан также предупредили, что за нарушение установленных правил положен штраф в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства.
Ранее Город55 рассказывал о введении запрета на движение по Ленинградскому мосту. Ограничения будут действовать ночью со среды на четверг и с субботы на воскресенье.