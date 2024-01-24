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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:56

Омичам рассказали, на каких центральных улицах скоро нельзя будет парковаться

Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться

24 января 2024, 09:56

Омичам рассказали, на каких центральных улицах скоро нельзя будет парковаться

Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.

О нововведениях рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, совсем скоро парковаться будет нельзя на участке улицы Тарской, от Третьяковской до Яковлева, будут установлены и соответствующие знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В омском дептрансе объяснили введение запрета желанием оградить это место от пробок, так как ранее стоянка машин здесь усложняла движение. Горожан также предупредили, что за нарушение установленных правил положен штраф в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства.

Ранее Город55 рассказывал о введении запрета на движение по Ленинградскому мосту. Ограничения будут действовать ночью со среды на четверг и с субботы на воскресенье.

Будьте внимательны. В Омске два раза в неделю будут перекрывать Ленинградский мост
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