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Перекрытие улиц

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2024
Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
5 сентября, 13:30
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
16 мая, 11:30
В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
25 апреля, 05:19
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта
21 марта, 08:25
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56
2023
Омичей предупредили о перекрытии участка дороги по улице 2-я Солнечная
13 декабря 2023, 09:53
Перекроют центр на два дня. В Омске ограничат движение транспорта из-за полумарафона
Ограничения будут действовать с утра 6 января до вечера 7 января.
12 декабря 2023, 06:52
12 августа ради открытия Аллеи олимпийцев перекроют половину центра Омска
8 августа 2023, 11:26
В Нефтяниках омским автомобилистам временно запретят ездить по улице 22 Апреля
Ограничение вводят на одном из участков, где будет проводиться ремонт.
1 июля 2023, 11:09
В Омске для празднования Дня молодежи на три дня перекроют улицы в центре
21 июня 2023, 13:30
В Омске в Родительский день перекроют часть улиц в центре города
Ограничения будет действовать 25 апреля с 6:00 до 20:00.
19 апреля 2023, 08:32

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