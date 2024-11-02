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Парковка автомобилей

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2024
Омичи огородили дома на Богдана Хмельницкого лентой «осторожно, радиация»
2 ноября, 12:38
Закрыли выезд. Скандал с парковкой у нового корпуса ОмГУ продолжает набирать обороты
19 сентября, 14:29
В омском аэропорту закрыли платную парковку. Где омичам оставить машину
На территории проводят ремонтные работы. Омичам предлагают парковаться у терминала А и идти до входа пешком.
27 августа, 08:40
Новые правила. Омичам рассказали, сколько машин можно будет припарковать у дома
8 июля, 06:09
А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф
Госавтоинспекторы установили личность водителя после жалобы в соцсети.
22 марта, 10:12
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56
Подземные паркинги, падающая штукатурка и сотни жалоб на транспорт. Омск сегодня
23 января, 14:47
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
23 января, 03:05
2023
Омский дептранс запретит парковать машины на проспекте Карла Маркса
На одной из центральных улиц города будут введены дополнительные запреты на парковку транспорта.
30 августа 2023, 08:48

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