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Парковки

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2024
Несмотря на разговоры о поджогах: в Омске утвердили новые нормативы на парковки
23 октября, 09:18
«Готовы рассмотреть»: в Омске предложили вырубить березовую рощу ради парковки
23 октября, 06:41
За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках
17 октября, 11:44
«Будут жечь машины»: в Омском Горсовете раскритиковали новые нормативы на парковки
16 октября, 11:58
В Омске организуют платные парковки на 50 улицах
16 октября, 04:50
Автостоянку рядом с омским СИЗО передадут в федеральную собственность
14 октября, 09:04
Можно и подальше от дома: в Омске поменяли нормативы для парковок во дворах
13 августа, 11:05
Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода
Временные ограничения коснутся дорог и площадей рядом со Свято-Успенским кафедральным собором.
26 июля, 05:56
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
10 июля, 07:19
«Надо решать»: омские депутаты пообещали найти место для парковок на Зеленом острове
9 июля, 06:04
Новые правила. Омичам рассказали, сколько машин можно будет припарковать у дома
8 июля, 06:09
А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф
Госавтоинспекторы установили личность водителя после жалобы в соцсети.
22 марта, 10:12
«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки
21 марта, 11:14
В центре Омска нашли новые площадки для парковок
18 марта, 11:46
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56
Подземные паркинги, падающая штукатурка и сотни жалоб на транспорт. Омск сегодня
23 января, 14:47
2023
В омском депконтроля признали, что запрет парковаться на газоне не работает зимой
14 ноября 2023, 10:20
Парковщиков-нелегалов в Омске штрафуют вдвое чаще, чем в прошлом году
13 ноября 2023, 08:36
В Омске не нашлось желающих создавать платные парковки на дорогах
Специальная комиссия, созданная в мэрии, пока сидит без работы.
11 сентября 2023, 08:40

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