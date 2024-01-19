Будьте внимательны. В Омске два раза в неделю будут перекрывать Ленинградский мост

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Ограничения будут введены для своевременного вывоза снега, а также очистки моста от наледи. Так, на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова нельзя будет проезжать в ночные часы со среды на четверг и с субботы на воскресенье, время — с 23:00 до 5:00.
«Выделили подрядной организации ещё один день для полного закрытия движения на мосту. Это будет ночь со среды на четверг, с 23 часов вечера до 5 утра», — сообщил Михаил Сизов.
Кроме того, будут изменены маршруты пассажирского транспорта. В течение этого периода водителям придется корректировать свои маршруты с учетом изменений, а также следовать сигналам регулировщиков сообщили в городской администрации.
Напомним, что сейчас Ленинградский мост готов на 75%. Сейчас на объекте проводится монтаж тротуарных консолей, из 70 штук смонтированы уже 46.