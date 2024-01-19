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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Омске два раза в неделю будут ограничивать движение на Ленинградском мосту

Будьте внимательны. В Омске два раза в неделю будут перекрывать Ленинградский мост

19 января 2024, 13:14
Фото: Город55

В Омске два раза в неделю будут ограничивать движение на Ленинградском мосту

Движение будет недоступно в ночные часы со среды на четверг и с субботы на воскресенье.

Ограничения будут введены для своевременного вывоза снега, а также очистки моста от наледи. Так, на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова нельзя будет проезжать в ночные часы со среды на четверг и с субботы на воскресенье, время — с 23:00 до 5:00.

«Выделили подрядной организации ещё один день для полного закрытия движения на мосту. Это будет ночь со среды на четверг, с 23 часов вечера до 5 утра», — сообщил Михаил Сизов.

Кроме того, будут изменены маршруты пассажирского транспорта. В течение этого периода водителям придется корректировать свои маршруты с учетом изменений, а также следовать сигналам регулировщиков сообщили в городской администрации.

Фото: Администрация города Омска

Напомним, что сейчас Ленинградский мост готов на 75%. Сейчас на объекте проводится монтаж тротуарных консолей, из 70 штук смонтированы уже 46.

Готов на 75%. Стало известно, когда в Омске полностью откроется Ленинградский мост
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#Омск#Омская область#Мост#Ленинградский мост#Строительство моста#Перекрытие моста#Новости#Ремонт моста#Анастасия Баянова
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