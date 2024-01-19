Будьте внимательны. В Омске два раза в неделю будут перекрывать Ленинградский мост

Ограничения будут введены для своевременного вывоза снега, а также очистки моста от наледи. Так, на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова нельзя будет проезжать в ночные часы со среды на четверг и с субботы на воскресенье, время — с 23:00 до 5:00.