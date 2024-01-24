Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Милонов высказался за создание для рок-музыкантов премии имени Егора Летова

Депутат Госдумы Милонов предложил создать для рок-музыкантов премию имени Летова

24 января 2024, 08:55
Фото: Соцсети Виталия Милонова

Милонов высказался за создание для рок-музыкантов премии имени Егора Летова

По мнению депутата, песни Егора Летова у многих ассоциируется с патриотизмом и почитанием родины.

С соответствующей идеей депутат Госдумы обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Милонов уверен, творчество Летова у многих россиян ассоциируется с чувством патриотизма и любви к родине, а при жизни музыкант был противников навязываемых «западных» идеалов. Именно поэтому учреждение госпремии в его честь стоит рассмотреть как реальный проект.

По задумке, представленной Виталием Милоновым, премия будет предназначена для молодых рок-музыкантов, сообщают «РИА Новости».

Напомним, что в конце прошлого года экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил установить памятник в честь основателя группы «Гражданская оборона». По его мнению, город должен отдать должное деятелям культуры, значимым для региона и повлиявшим на ее развитие.

Экс-губернатор Омской области предложил установить памятник Егору Летову
Узнать подробнее
#Омск#Россия#Премия#Новости#Премии#Егор Летов#Анастасия Баянова#Предложение#Летов#Государственная премия
Подпишитесь
Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
Сегодня, 06:34
Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
Вчера, 13:27
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Сегодня, 04:33
Не опять, а снова. В Омской области ввели режим «черного неба»
Сегодня, 03:32
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Сегодня, 02:43
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Сегодня, 04:32