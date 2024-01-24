Депутат Госдумы Милонов предложил создать для рок-музыкантов премию имени Летова

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:55
С соответствующей идеей депутат Госдумы обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Милонов уверен, творчество Летова у многих россиян ассоциируется с чувством патриотизма и любви к родине, а при жизни музыкант был противников навязываемых «западных» идеалов. Именно поэтому учреждение госпремии в его честь стоит рассмотреть как реальный проект.
По задумке, представленной Виталием Милоновым, премия будет предназначена для молодых рок-музыкантов, сообщают «РИА Новости».
Напомним, что в конце прошлого года экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил установить памятник в честь основателя группы «Гражданская оборона». По его мнению, город должен отдать должное деятелям культуры, значимым для региона и повлиявшим на ее развитие.