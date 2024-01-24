Депутат Госдумы Милонов предложил создать для рок-музыкантов премию имени Летова

С соответствующей идеей депутат Госдумы обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Милонов уверен, творчество Летова у многих россиян ассоциируется с чувством патриотизма и любви к родине, а при жизни музыкант был противников навязываемых «западных» идеалов. Именно поэтому учреждение госпремии в его честь стоит рассмотреть как реальный проект.