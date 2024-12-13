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Премия

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2024
Получили диплом и статуэтку. Как в Омской области соревновались юристы
13 декабря, 06:17
Хоценко вручил детям-инвалидам награды на конкурсе «Мир открытых возможностей»
3 декабря, 10:57
В канун Дня учителя педагоги Омского района получили награды Минпросвещения РФ
5 октября, 06:00
Хоценко выделил 16,5 млн рублей на выплаты омским выскобалльникам ЕГЭ
25 июля, 12:09
Выделено более 7 млн. Омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей
19 июня, 08:42
В Омске определен шорт-лист премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»
Далее список номинантов рассмотрит наблюдательный совет премии, в состав которого входят руководители крупных компаний.
27 апреля, 08:58
Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения
4 апреля, 06:30
Омские Nana и «Осип Терлеев» снова вошли в лонг-лист лучших ресторанов России
12 марта, 09:42
В Омске оргкомитет с бизнесом обсудили проведение премии «Предприниматель ГОроДА»
6 марта, 10:18
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Подавляющему большинству интернет-аудитории она известна как Ева Эльфи.
28 января, 14:45
2023
Названы суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году
29 декабря 2023, 06:38
Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам
Традиция денежных вознаграждений для работников существует в 95% региональных компаний.
14 ноября 2023, 10:26
Хоценко поздравил лауреатов, получивших премию губернатора Омской области
Ребята получили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.
9 ноября 2023, 10:56
20 млн рублей за эффективность. Глав омских районов поощрят за хорошую работу
Каждый район получит определенную сумму. Все зависит от места в рейтинге.
29 октября 2023, 03:42
Два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибири
17 октября 2023, 03:04
Омский врач с 57-летним стажем получил национальную премию «Призвание»
Анестезиолог Валерий Машинский за свою жизнь реанимировал больше 10 тысяч человек.
20 июня 2023, 07:44
Выговоры и штрафы. Как омичей наказывают за плохую работу
В большинстве случаев достаточно устных замечаний.
28 марта 2023, 02:55
Треть омичей считают, что в их компаниях никак не поощряют хорошую работу
24 марта 2023, 02:34
Премия или подарок. Как омские работодатели поощряют сотрудников на праздники
Некоторые компании дарят подарки партнерам по бизнесу, клиентам и контролирующим органам.
19 февраля 2023, 11:40
В Омской области работникам лесного хозяйства с 1 марта увеличат зарплату
Размер ежемесячной надбавки зависит от занимаемой должности — от 79% до 128% от должностного оклада.
16 февраля 2023, 06:48

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