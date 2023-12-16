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Леонид Полежаев

Экс-губернатор Омской области предложил установить памятник Егору Летову

16 декабря 2023, 12:26
Фото: Город55
Леонид Полежаев
Также Леонид Полежаев рассказал об идее создания монумента Тимофею Белозерову.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил установить в Омске памятники Егору Летову и Тимофею Белозерову. Об этом экс-глава региона заявил на конференции, посвященной 12-летней издательской деятельности фонда «Духовное наследие».

«Считаю, что Омск должен отдать должное всем деятелям культуры разных поколений, которые внесли заметный и большой вклад в развитие не только региональной культуры, но и сибирской, и российской культуры. Противоречивое творчество Аркадия Кутилова, и гражданственность Михаила Шангина. Двум последним фонд поставит памятники. И я думаю, что следующим этапом будут памятники Егору Летову и Тимофею Белозерову», — приводит слова Полежаева издание «Новый Омск».

Памятники Кутилову и Шангину планируют установить в 2024 году. Экс-губернатор добавил, что установку монументов, строительство мемориалов и соборов не нужно обсуждать с местными жителями, так как это «вопрос политической воли и образованности руководителей региона».

Ранее Город55 рассказывал, что на омской Аллее олимпийских чемпионов появится новый бюст. Монумент установят в честь яхтсмена Александра Музыченко.

Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник
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#Общество#Культура#Омск#Памятники#Леонид Полежаев#Егор Летов#Евгений Игишев
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