Экс-губернатор Омской области предложил установить памятник Егору Летову

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил установить в Омске памятники Егору Летову и Тимофею Белозерову. Об этом экс-глава региона заявил на конференции, посвященной 12-летней издательской деятельности фонда «Духовное наследие».
«Считаю, что Омск должен отдать должное всем деятелям культуры разных поколений, которые внесли заметный и большой вклад в развитие не только региональной культуры, но и сибирской, и российской культуры. Противоречивое творчество Аркадия Кутилова, и гражданственность Михаила Шангина. Двум последним фонд поставит памятники. И я думаю, что следующим этапом будут памятники Егору Летову и Тимофею Белозерову», — приводит слова Полежаева издание «Новый Омск».
Памятники Кутилову и Шангину планируют установить в 2024 году. Экс-губернатор добавил, что установку монументов, строительство мемориалов и соборов не нужно обсуждать с местными жителями, так как это «вопрос политической воли и образованности руководителей региона».
Ранее Город55 рассказывал, что на омской Аллее олимпийских чемпионов появится новый бюст. Монумент установят в честь яхтсмена Александра Музыченко.