Подземные паркинги, падающая штукатурка и сотни жалоб на транспорт. Омск сегодня

Место на подземной парковке — безусловно, большой плюс при покупке недвижимости и удобное место для автомобиля, где он будет защищен от переменчивой погоды. Однако стоимость на подобные места иногда достигает шестизначных цифр и доходит до цены однокомнатный квартиры. В материале Город55 рассказал, какие варианты можно найти на омском рынке и узнал у специалиста по недвижимости, можно ли купить место для автомобиля в ипотеку.