Подземные паркинги, падающая штукатурка и сотни жалоб на транспорт. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:47
Новость №1. В Омске места на подземных паркингах выставили на продажу по цене квартиры
Место на подземной парковке — безусловно, большой плюс при покупке недвижимости и удобное место для автомобиля, где он будет защищен от переменчивой погоды. Однако стоимость на подобные места иногда достигает шестизначных цифр и доходит до цены однокомнатный квартиры. В материале Город55 рассказал, какие варианты можно найти на омском рынке и узнал у специалиста по недвижимости, можно ли купить место для автомобиля в ипотеку.
Новость №2. В Омской школе упавшая с потолка штукатурка повредила ученика
В учебном заведении Любинского района сегодня случился неприятный инцидент. На 9-летнего мальчика в школьном коридоре с потолка упал кусок штукатурки, он получил повреждения. После уроков ученика осмотрели врачи, к счастью, обошлось без серьезных травм. Сейчас по факту произошедшего уже началась проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.
Новость №3. Омичи оставили больше 500 комментариев с жалобами на общественный транспорт
После просьбы городской администрации оставлять недовольства общественным транспортиром под постом в соцсети, количество жалоб уже перевалило за 500. Омичи сообщают о нерегулярности десятков автобусных маршрутов, жалуются на интервалы между машинами на одной линии и считают: то, что сейчас происходит с общественным транспортом — настоящее «издевательство». Так, множество жалоб поступило по работе маршрутов №22, №24, №45 и других. Подробнее читайте в материале.