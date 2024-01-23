Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Подземные паркинги освобождают дворы от машин и спасают автомобили от непогоды. Возможность иметь собственное парковочное место повышает привлекательность жилья для потенциальных покупателей недвижимости. Однако, иногда цена таких автостоянок соизмерима с ценой на однокомнатную квартиру. Город55 изучил рынок подземных парковок в Омске и узнал у специалиста по недвижимости, можно ли купить место для автомобиля в ипотеку.
Согласно данным сайта по продаже недвижимости «ЦИАН», в Омске в настоящее время опубликовано два десятка объявлений о продаже парковочных мест. В большинстве случаев подземный паркинг строят в жилых комплексах, которые относятся к премиум-классу.
Так, в жилом комплексе «Кварталы Драверта» машино-место площадью 25,5 кв. м. продают за 2 млн рублей (78 431 рублей за кв. м.).
«Семейная парковка на 2 машины. Находится под домом № 4, но паркинг сообщается со всеми башнями. Удобное месторасположение парковки», — говорится в объявлении.
В ЖК «Высоцкий» на улице Сенной машино-место обойдется в 3 млн рублей (150 000 рублей за кв. м.). Отметим, стоимость квартир в жилом комплексе стартует от 16 млн рублей. В высотке на улице Кемеровской паркинг площадью 13 «квадратов» продают за 2,5 млн рублей (192 308 рублей за кв. м.).
Есть варианты паркингов и подешевле. В Нефтяниках на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков место в 24 кв. м. выставили на продажу за 650 тысяч. В доме на улице 10 лет Октября, 43 место под стоянку авто площадью 40 кв. м. обойдется в 750 тысяч рублей.
Рост цен на места на подземных парковках — тенденция общая для все страны. Специалисты по продаже недвижимости говорят о дефиците подобных паркингов в Омске.
«Потребность в Омске на парковочные места растет. Строители возводят дома только с надземной парковкой, без подземной. Спрос вырос, так как люди начинают понимать, что это очень удобно. Но таких домов очень мало. Если говорить про Санкт-Петербург и Москву, то там такие дома уже стали нормой», — рассказал директор агентства недвижимости «Метры» Денис Крахоткин.
В последнее время к риелторам приходят покупатели с запросом о приобретении квартиры сразу с подземной парковкой.
«Эти дома можно по пальцам пересчитать. Есть такая тенденция: люди которые спрашивают про подземный паркинг еще и интересуются кладовыми», — дополнил Денис Крахоткин.
Подземный паркинг является отдельным объектом недвижимости. Его можно приобрести как отдельно, так и вместе с квартирой. В том числе, в ипотеку, но зависит от предложений конкретного банка и застройщика.
«Есть застройщики, которые предоставляют такую возможность. Они включают парковочное место в стоимость квартиры. Но вообще это два отдельных объекта недвижимости», — рассказал специалист по недвижимости.
Места для автомобилей также сдают в аренду, правда предложений не много. На данный момент всего три. Стоимость — от 2500 до 6900 рублей в месяц.
Напомним, по данным на конец 2023 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 119 тысяч рублей. И это — несмотря на уменьшение доступности ипотеки и общее снижение спроса на жилье.