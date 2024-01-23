Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Иллюстрация

Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах

23 января 2024, 03:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске места на подземных паркингах выставили на продажу по цене квартиры

Цена парковочного места доходит до 190 тысяч рублей за квадратный метр. Специалисты по продаже недвижимости говорят о дефиците подземных автостоянок в Омске.

Подземные паркинги освобождают дворы от машин и спасают автомобили от непогоды. Возможность иметь собственное парковочное место повышает привлекательность жилья для потенциальных покупателей недвижимости. Однако, иногда цена таких автостоянок соизмерима с ценой на однокомнатную квартиру. Город55 изучил рынок подземных парковок в Омске и узнал у специалиста по недвижимости, можно ли купить место для автомобиля в ипотеку.

До 3 млн за машино-место

Согласно данным сайта по продаже недвижимости «ЦИАН», в Омске в настоящее время опубликовано два десятка объявлений о продаже парковочных мест. В большинстве случаев подземный паркинг строят в жилых комплексах, которые относятся к премиум-классу.

Так, в жилом комплексе «Кварталы Драверта» машино-место площадью 25,5 кв. м. продают за 2 млн рублей (78 431 рублей за кв. м.).

«Семейная парковка на 2 машины. Находится под домом № 4, но паркинг сообщается со всеми башнями. Удобное месторасположение парковки», — говорится в объявлении.

В ЖК «Высоцкий» на улице Сенной машино-место обойдется в 3 млн рублей (150 000 рублей за кв. м.). Отметим, стоимость квартир в жилом комплексе стартует от 16 млн рублей. В высотке на улице Кемеровской паркинг площадью 13 «квадратов» продают за 2,5 млн рублей (192 308 рублей за кв. м.).

Есть варианты паркингов и подешевле. В Нефтяниках на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков место в 24 кв. м. выставили на продажу за 650 тысяч. В доме на улице 10 лет Октября, 43 место под стоянку авто площадью 40 кв. м. обойдется в 750 тысяч рублей.

Дефицит подземных автостоянок

Рост цен на места на подземных парковках — тенденция общая для все страны. Специалисты по продаже недвижимости говорят о дефиците подобных паркингов в Омске.

«Потребность в Омске на парковочные места растет. Строители возводят дома только с надземной парковкой, без подземной. Спрос вырос, так как люди начинают понимать, что это очень удобно. Но таких домов очень мало. Если говорить про Санкт-Петербург и Москву, то там такие дома уже стали нормой», — рассказал директор агентства недвижимости «Метры» Денис Крахоткин.

В последнее время к риелторам приходят покупатели с запросом о приобретении квартиры сразу с подземной парковкой.

«Эти дома можно по пальцам пересчитать. Есть такая тенденция: люди которые спрашивают про подземный паркинг еще и интересуются кладовыми», — дополнил Денис Крахоткин.
В Омске совладельцы пивного бизнеса построят паркинг для многоэтажки на Красном Пути
Узнать подробнее

Ипотека на парковочное место

Подземный паркинг является отдельным объектом недвижимости. Его можно приобрести как отдельно, так и вместе с квартирой. В том числе, в ипотеку, но зависит от предложений конкретного банка и застройщика.

«Есть застройщики, которые предоставляют такую возможность. Они включают парковочное место в стоимость квартиры. Но вообще это два отдельных объекта недвижимости», — рассказал специалист по недвижимости.

Места для автомобилей также сдают в аренду, правда предложений не много. На данный момент всего три. Стоимость — от 2500 до 6900 рублей в месяц.

Напомним, по данным на конец 2023 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 119 тысяч рублей. И это — несмотря на уменьшение доступности ипотеки и общее снижение спроса на жилье.

И вновь рекорд. Омск обновил максимум стоимости вторичного жилья
Узнать подробнее
#Недвижимость#Омск#Парковка#Квартиры#Ипотека#Автомобили#Стоимость#Евгений Игишев#Парковка автомобилей#Паркинг
Подпишитесь
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Вчера, 06:18
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Сегодня, 02:35
«Будем помнить вечно». В Омской области простились с участником СВО
Вчера, 11:38
Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»
Сегодня, 04:29
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
Вчера, 13:13