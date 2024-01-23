Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах

Есть варианты паркингов и подешевле. В Нефтяниках на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков место в 24 кв. м. выставили на продажу за 650 тысяч. В доме на улице 10 лет Октября, 43 место под стоянку авто площадью 40 кв. м. обойдется в 750 тысяч рублей.