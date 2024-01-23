Начали проверку. Прокуратура Омска заинтересовалась возгоранием в одной из школ

Вчера, 22 января, в БОУ г. Омска «СОШ 127» сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось позже, задымление в здании произошло из-за лампы аварийного освещения на третьем этаже школы. Детей и педагогов удалось эвакуировать. Никто не пострадал. Огонь ликвидировали еще до прибытия спасателей.