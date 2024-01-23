Начали проверку. Прокуратура Омска заинтересовалась возгоранием в одной из школ

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Published Сегодня, 02:52
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Вчера, 22 января, в БОУ г. Омска «СОШ 127» сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось позже, задымление в здании произошло из-за лампы аварийного освещения на третьем этаже школы. Детей и педагогов удалось эвакуировать. Никто не пострадал. Огонь ликвидировали еще до прибытия спасателей.
Теперь прокуратура будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, оценит соблюдение требований безопасности.
Ранее редакция Города55 писала, что на место выезжали 14 сотрудников МЧС, было задействовано четыре спецмашины.