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Published Сегодня, 02:52

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Updated Сегодня, 02:54

Прокуратура Омска начала проверку после замыкания проводки в школе №127

Начали проверку. Прокуратура Омска заинтересовалась возгоранием в одной из школ

23 января 2024, 02:52
Фото: 1MI

Прокуратура Омска начала проверку после замыкания проводки в школе №127

Согласно информации от пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

Вчера, 22 января, в БОУ г. Омска «СОШ 127» сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось позже, задымление в здании произошло из-за лампы аварийного освещения на третьем этаже школы. Детей и педагогов удалось эвакуировать. Никто не пострадал. Огонь ликвидировали еще до прибытия спасателей.

Теперь прокуратура будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, оценит соблюдение требований безопасности.

Ранее редакция Города55 писала, что на место выезжали 14 сотрудников МЧС, было задействовано четыре спецмашины.

#Общество#Омск#Прокуратура#Школа#Проверка#Возгорание#Анастасия Чернобаева
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