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Омскводоканал назвал адреса, попадающие под отключение воды

Плановые работы. Стало известно, где в Омске отключат воду на будущей неделе

21 января 2024, 06:41
Фото: 1MI

Омскводоканал назвал адреса, попадающие под отключение воды

Омский водоканал готовится к череде ремонтных работ — уже 23 января омичи столкнутся с отсутствием холодной воды.

Как сообщили в пресс-центре «Росводоканал Омск», отключений будет несколько: начиная с 23 января из-за ремонтных работ приостановят подачу воды почти по 30 адресам в разных районах города.

23 января, с 11:00 ожидается отключение по улице Фрунзе (дома ¼, 4) и набережной Тухачевского 16 — сотрудники водоканала займутся присоединением водопровода. Срок завершения работ и возобновления водоснабжения — 24:00.

24 января отключение затонет городок Нефтяников: воды не будет на проспекте Мира (57, 57а, 57 б, 61а, 55в, 55а) и улице Адрианова (32а, 34, 36, 38). Ориентировочная продолжительность отключения — с 10:00 до 20:00.

25 января, в четверг, омичей ожидает сдвоенное отключение водоснабжения: с 9:00 до 13:00 и с 11:00 до 24:00 часов. Машину с питьевой водой можно будет найти 25 января с 09:00 до 13:00 часов на 1-й Железнодорожной, 40.

Список адресов, где отключат водуСписок адресов, где отключат воду
Список адресов, где отключат воду
Фото: Росводоканал Омск
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#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Ремонтные работы#Илья Скобин
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