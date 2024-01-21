Плановые работы. Стало известно, где в Омске отключат воду на будущей неделе

25 января, в четверг, омичей ожидает сдвоенное отключение водоснабжения: с 9:00 до 13:00 и с 11:00 до 24:00 часов. Машину с питьевой водой можно будет найти 25 января с 09:00 до 13:00 часов на 1-й Железнодорожной, 40.