В омских нефтяниках скоро отключат воду. Рассказываем, когда и по каким адресам

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
У жителей нескольких домов в омских Нефтяниках не будет воды 24 января, с 10:00 до 20:00. Ремонтные работы на водопроводе проведутся для обеспечения надежного водоснабжения, выполнят их сотрудники омского водоканала.
Так, под отключение попадают следующие адреса:
Ранее Город55 писал о коммунальной аварии, произошедшей в этом районе. Повреждение случилось на трубопроводе тепловых сетей подземной прокладки по улице Химиков, 52 несколько дней назад. На объекте рабочие «Тепловой компании» устранили повреждение и откачали воду.