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Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Скоро несколько домов в омских Нефтяниках останутся без водоснабжения

В омских нефтяниках скоро отключат воду. Рассказываем, когда и по каким адресам

17 января 2024, 10:38
Фото: 1MI

Скоро несколько домов в омских Нефтяниках останутся без водоснабжения

Отключение произойдет из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу: проспект Мира, 57а.

У жителей нескольких домов в омских Нефтяниках не будет воды 24 января, с 10:00 до 20:00. Ремонтные работы на водопроводе проведутся для обеспечения надежного водоснабжения, выполнят их сотрудники омского водоканала.

Так, под отключение попадают следующие адреса:

  • Пр. Мира, 57, 57а, 57б, 61а, 55в, 55а;
  • Ул. Андрианова, 32а, 34, 36, 38.

Ранее Город55 писал о коммунальной аварии, произошедшей в этом районе. Повреждение случилось на трубопроводе тепловых сетей подземной прокладки по улице Химиков, 52 несколько дней назад. На объекте рабочие «Тепловой компании» устранили повреждение и откачали воду.

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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Ремонт водопровода#Анастасия Баянова
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