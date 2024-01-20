Избиение ребенка в школе, умерший в снегу кот и опустевшая аварийка. Омск в субботу

За этой историей следила вся Россия. К поискам незаконно высаженного пушистого пассажира подключались больше 300 неравнодушных человек. Кот по кличке Твикс ехал по билету с хозяевами из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Ночью он выбрался из сумки-переноски и стал бродить по вагону. Как сказала проводница, она пыталась найти владельцев животного, но никто не откликнулся. Тогда, решив, что он бездомный, женщина бросила его в снег. Через несколько дней Твикса нашли, но питомец был уже мертв.