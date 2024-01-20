Избиение ребенка в школе, умерший в снегу кот и опустевшая аварийка. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Видеозапись нападения попала в интернет, на что сразу же обратили внимание представители министерства образования Омской области, полицейские, сотрудники прокуратуры и регионального следкома. Помимо внутренней проверки со стороны профильного ведомства разбираются в обстоятельствах инцидента отдельно правоохранительные органы. Следователи оценят, не халатно ли отнеслись к конфликту работники школы. Известно, что травля, физическое насилие происходили и до этого.
За этой историей следила вся Россия. К поискам незаконно высаженного пушистого пассажира подключались больше 300 неравнодушных человек. Кот по кличке Твикс ехал по билету с хозяевами из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Ночью он выбрался из сумки-переноски и стал бродить по вагону. Как сказала проводница, она пыталась найти владельцев животного, но никто не откликнулся. Тогда, решив, что он бездомный, женщина бросила его в снег. Через несколько дней Твикса нашли, но питомец был уже мертв.
О проблемах пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов говорят уже не первый год. Можно сказать, что для ее жильцов история закончилась благополучно: все живы, никто не травмировался. Ведь находиться в доме было явно небезопасно. Из-за ветхости здания пришлось даже отключить все коммуникации. Однако некоторые семьи все равно отказывались покидать дом. Сегодня администрация Омска сообщила, что последние жильцы согласились переехать отремонтированный маневренный фонд в поселке Загородный.