Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

иллюстрация

Избиение ребенка в школе, умерший в снегу кот и опустевшая аварийка. Омск в субботу

20 января 2024, 14:22
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В сельской школе подросток избил прямо в классе сверстника

Видеозапись нападения попала в интернет, на что сразу же обратили внимание представители министерства образования Омской области, полицейские, сотрудники прокуратуры и регионального следкома. Помимо внутренней проверки со стороны профильного ведомства разбираются в обстоятельствах инцидента отдельно правоохранительные органы. Следователи оценят, не халатно ли отнеслись к конфликту работники школы. Известно, что травля, физическое насилие происходили и до этого.

Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником
Узнать подробнее

Новость № 2. Выброшенного с поезда домашнего кота нашли мертвым в снегу

За этой историей следила вся Россия. К поискам незаконно высаженного пушистого пассажира подключались больше 300 неравнодушных человек. Кот по кличке Твикс ехал по билету с хозяевами из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Ночью он выбрался из сумки-переноски и стал бродить по вагону. Как сказала проводница, она пыталась найти владельцев животного, но никто не откликнулся. Тогда, решив, что он бездомный, женщина бросила его в снег. Через несколько дней Твикса нашли, но питомец был уже мертв.

Искали волонтеры. Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым в снегу у рельсов
Узнать подробнее

Новость № 3. Жильцы аварийного дома в Нефтяниках согласились съехать

О проблемах пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов говорят уже не первый год. Можно сказать, что для ее жильцов история закончилась благополучно: все живы, никто не травмировался. Ведь находиться в доме было явно небезопасно. Из-за ветхости здания пришлось даже отключить все коммуникации. Однако некоторые семьи все равно отказывались покидать дом. Сегодня администрация Омска сообщила, что последние жильцы согласились переехать отремонтированный маневренный фонд в поселке Загородный.

Дом пуст. Все жильцы покинули аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Школа#Аварийное жилье#Домашние животные#Дети#Поезд#РЖД#Избиение детей#Аварийные дома#Новости#Избиение несовершеннолетнего#Домашние питомцы#Кот#Расселение#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Травля в школе
Подпишитесь
Дом пуст. Все жильцы покинули аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов в Омске
Сегодня, 06:37
Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город
Вчера, 08:33
Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником
Сегодня, 04:19
Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником
Сегодня, 13:53
Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами
Сегодня, 11:29
Дышать запрещено. В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»
Сегодня, 03:41