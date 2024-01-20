Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником

Напомним, что в социальных сетях осведомленные лица утверждают, что нападавший является внуком директора школы. Конфликт не решался даже после собрания с учителями и руководителем учебного заведения. Министр образования Омской области Иван Кротт прокомментировал эту историю, сказав, что со стороны ведомства также организована проверка.