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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

иллюстрация

Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником

20 января 2024, 13:53
Фото: Город55
иллюстрация

Омские следователи включились в историю с избиением школьника сверстником

Есть информация, что агрессором выступил внук директора той школы.

В региональном следкоме сообщили об организации доследственной проверке на фоне инцидента в школе села Старинка (Называевский район). В соцсети попала видеозапись, как ученик избивает одноклассника. Для этого он взял учебник.

«Будут выяснены все обстоятельства случившегося, причины девиантного поведения школьника, а также вопрос о том, какие меры принимались со стороны администрации учебного заведения для разрешения конфликтной ситуации, действиям либо халатности работников школы будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

В случае чего следователи вынесут процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении).

Напомним, что в социальных сетях осведомленные лица утверждают, что нападавший является внуком директора школы. Конфликт не решался даже после собрания с учителями и руководителем учебного заведения. Министр образования Омской области Иван Кротт прокомментировал эту историю, сказав, что со стороны ведомства также организована проверка.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Министерство образования#Школа#Дети#Избиение детей#Новости#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Конфликт в школе#Травля в школе
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