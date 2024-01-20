Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В региональном следкоме сообщили об организации доследственной проверке на фоне инцидента в школе села Старинка (Называевский район). В соцсети попала видеозапись, как ученик избивает одноклассника. Для этого он взял учебник.
«Будут выяснены все обстоятельства случившегося, причины девиантного поведения школьника, а также вопрос о том, какие меры принимались со стороны администрации учебного заведения для разрешения конфликтной ситуации, действиям либо халатности работников школы будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
В случае чего следователи вынесут процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении).
Напомним, что в социальных сетях осведомленные лица утверждают, что нападавший является внуком директора школы. Конфликт не решался даже после собрания с учителями и руководителем учебного заведения. Министр образования Омской области Иван Кротт прокомментировал эту историю, сказав, что со стороны ведомства также организована проверка.